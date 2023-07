REPUBBLICA, Italiano è rimasto per la Conference

FirenzeViola.it

Come scritto da La Repubblica (Firenze) con la sentenza Uefa, che ha escluso la Juventus dalle competizioni europee per un anno, è arrivata la notizia che tutta la Fiorentina si attendeva. L’ottavo posto in campionato, conquistato in mezzo a due finali non mollando mai, vale il ritorno in Conference. Tra una settimana il sorteggio degli spareggi, andata il 24 agosto e ritorno sette giorni dopo. E il presidente Commisso è atteso a Firenze prima della gara di andata. Due finali raggiunte in una stagione sono un orgoglio, zero trofei conquistati creano rimpianti e delusioni. È inevitabile. Anche per questo è rimasto in panchina Vincenzo Italiano.

Ma Italiano è rimasto e la società sta facendo di tutto, sul mercato, per accontentare le richieste del tecnico. Oltre a Sabiri, preso già a gennaio, sono arrivati Parisi e Arthur. Entusiasmo e freschezza. Ne ha bisogno, la Fiorentina. Per ripartire e mettere nel mirino la terza edizione della Conference. Il tecnico avrà bisogno di una rosa allargata, per affrontare al meglio le tre competizioni ( con campionato e Coppa Italia) nelle quali sarà impegnato.