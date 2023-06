REPUBBLICA, Audero e gli altri. Il casting per la porta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’estate in casa Fiorentina vedrà una mini rivoluzione anche in porta, dopo una stagione vissuta solo con la certezza di Terracciano, titolare inamovibile, le carenze di Gollini, la sfortuna di Sirigu e la scoperta dell’affidabilità di Cerofolini. Come riporta Repubblica, Italiano ha chiesto alla dirigenza un nuovo acquisto tra i pali e tutte le componenti sono al lavoro, con però una convinzione di fondo: non ripetere la scelta sbagliata di dodici mesi fa. Due nomi arrivano direttamente da Genova, sponda Sampdoria, Emil Audero e Wladimiro Falcone. Due estremi difensori apprezzati, uno reduce da tanti anni in serie a a buoni livelli, pur essendo del ‘ 97, l’altro protagonista della salvezza con il Lecce. Su Audero c’è grande concorrenza e anche l’Inter ci pensa in caso di addio di Onana, scrive il quotidiano. C’è poi il nome che non tramonta mai, nessuna sessione di mercato, quello di Alessio Cragno.