REP.FI, L'attacco piange: i numeri di Cabral e Jovic

Repubblica Firenze punta ancora lo sguardo sui tristi numeri dell'attacco viola: la Fiorentina è reduce da 1 punto in 5 partite, (de)merito soprattutto di un reparto offensivo dalle polveri decisamente bagnate. Che sia stato il turnover in vista di Braga o meno, la scelta di Italiano di presentarsi allo Juventus Stadium senza una punta di ruolo dal primo minuto ha stupito molto ed è stata letta sia come una bocciatura per i due attaccanti in rosa sia come un messaggio alla società per mercati futuri.

Luka Jovic ed Arthur Cabral in panchina: i due attaccanti per adesso hanno messo insieme 13 gol in 55 presenze, solamente 3 a testa in questa Serie A.Giovedì c'è il Braga che anche senza Vitinha fa paura.