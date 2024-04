QUARTA, Rendimento super ma futuro ancora incerto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sui quotidiani odierni trova grande spazio Lucas Martinez Quarta. Protagonista nella scorsa settimana di due gol in tre giorni, il Chino fa parlare di sè per lo strepitoso rendimento sotto porta. Già 8 reti in stagione, meglio di tutti i suoi colleghi di reparto, il difensore argentino aveva iniziato la stagione da mancato esubero dopo una cessione sfumata al Real Betis. Adesso, sottolinea la Nazione, in tanti ringraziano il Betis per la mancata reattività estiva.

Poi però c'è da pensare anche al futuro del classe '96. Come scrive il quotidiano fiorentino, il contratto in scadenza nel 2025 chiamerebbe anche un eventuale trattativa per il rinnovo. Per adesso però tutto tace, sia sul fronte viola che su quello dell’entourage del calciatore. Chiaro che senza un prolungamento, fra pochi mesi si parlerà di nuovo di una cessione. Il mercato non gli manca, in Italia e all’estero.