VIOLA, Aiuti dal campionato per i due obiettivi finali

"Tre sfide, due obiettivi". È il titolo che il Corriere Fiorentino dedica al finale di stagione della Fiorentina: Cagliari, Olympiacos, Atalanta. Campionato, e finale di Atene, per centrare un duplice obiettivo: riportare a Firenze un trofeo che manca da più di 20 anni e, per la terza annata di fila, prendersi l’Europa. Traguardo, quest'ultimo, per il quale ha dato mano il campionato: sarebbe ipocrita pensare che non ci sia differenza tra l’affrontare (in trasferta) una formazione già salva ed una, invece, che si sarebbe presentata all’appuntamento con l’acqua alla gola. Non solo.

Col Cagliari salvo, oggi per la Lega ci sarà un contatto con le due società per stabilire se far disputare il match venerdì (forse alle 18) o addirittura, ed è un’ipotesi sempre più probabile - come anticipato dalla nostra redazione -, giovedì. Essendo in vantaggio negli scontri diretti sia con i granata che con gli azzurri, ai viola mancano due punti per esser certi di partecipare alla prossima Conference. Vincere a Cagliari insomma vorrebbe dire chiudere i conti, rendendo di fatto inutile il recupero del 2 giugno con un’Atalanta si già qualificata per la Champions ma che, considerando i rapporti, difficilmente farà sconti. Nel mezzo, appunto, la finale di Atene.