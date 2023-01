PRIMAVERA, Oggi con la Roma degli ex Guidi-Vergine

Dopo la sosta - riporta stamani La Nazione - oggi torna in campo anche la Fiorentina Primavera: i viola di Aquilani, che hanno concluso il 2022 perdendo 2-1 a Vercelli contro il Torino, riprenderanno alle 15 allo stadio Torrini di Sesto contro la capolista Roma degli ex Guidi (allenatore) e Vergine (responsabile del settore giovanile). Per la Fiorentina, sesta in classifica a quota 20 punti e in piena zona playoff, ci sarà la possibilità di provare a tornare subito alla vittoria e di misurare le proprie ambizioni contro la prima della classe, vicecampione d’Italia in carica e reduce da sei vittorie di fila in campionato.