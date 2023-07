PORTIERE, Riprende quota Casteels, pallino di Pradè

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Prosegue la caccia della Fiorentina ad un nuovo portiere. Come si legge su La Nazione, sono vivi da tempo i contatti con la Samp sia per Audero che per Falcone, così come per Musso che è un profilo che piace parecchio a Italiano. Ma nelle ultime ore ha ripreso piede un vecchio pallino di Pradè: si tratta di Koen Casteels del Wolfsburg, club con cui la Fiorentina ha da tempo un canale aperto (vedi semplicemente l’operazione Brekalo).