PIOLI, Milan ha deciso: conferma anche senza 4° posto

548 giorni alla guida del Milan. Non è ovviamente un record, ma Stefano Pioli può sorridere per la continuità che è riuscito a dare alla sua avventura al Milan. Quello di Pioli infatti è il dato di permanenza più lungo dai tempi di Max Allegri, tecnico dell'ultimo scudetto rossonero. L'allenatore, si legge sulla Gazzetta dello Sport, all'interno del club piace un po' a tutti ed il suo lavoro ha portato ad una crescita anche più veloce del previsto. Proprio per questo motivo, le premesse per aprire un lungo ciclo ci sono tutte. Il Milan infatti sembra intenzionato a dare piena fiducia a Pioli a prescindere, anche in caso di mancato quarto posto. L'obiettivo da inseguire e perseguire resta ovviamente quello dei primi 4 posti, ma ad oggi l'eventuale mancato raggiungimento non dovrebbe incidere sulla permanenza in panchina di Pioli.