PEREYRA, Vicino a tornare all'Udinese. Rifiutata la Samp

© foto di Federico De Luca 2023

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport quest’oggi in edicola, ci si prepara all’ennesima giravolta nella movimentata estate da svincolato di Roberto Pereyra. Il centrocampista , accostato anche alla Fiorentina, ora più vicino alla firma di un nuovo accordo con l'Udinese. Dopo aver rifiutato la serrata corte della Sampdoria di Pirlo, infatti, l’argentino è tornato a Udine, città in cui ha casa e nella quale ha sempre ammesso di trovarsi a meraviglia, come testimonia anche la sua carriera.