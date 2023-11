PASQUAL, Fiorentina mai in difficoltà ma mai costante

FirenzeViola.it

Intervistato dal Corriere di Bologna, l'ex viola Manuel Pasqual parla così della partita di oggi pomeriggio: "È un po’ la storia di questa Fiorentina: è raro vederla andare in difficoltà, come accadde solo contro l’Inter, ma fatica ad essere costante. Fa grande possesso palla, propone gioco e porta tanti giocatori nella metà campo avversaria, ma dietro concede spazi e i rossoblù hanno giocatori in grado di sfruttarli: il Bologna dovrà essere bravo a gestire la gara".

E sugli uomini chiave della partita dice: "Gonzalez per la Fiorentina e Zirkzee per il Bologna. Da ex difensore, l’olandese non dà punti di riferimento e con le difese attuali che giocano uomo su uomo e non più a zona è difficile andarlo a marcare: puoi trovarlo in qualsiasi zona del campo".