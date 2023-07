PADOVANI, Ecco le perdite se la Viola si trasferisse

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina non ha intenzione di di pagare per l'impianto in cui dovrebbe giocare mentre ci sono i lavori al Franchi. "Il Padovani? Non abbiamo neppure una bozza di progetto. La nostra intenzione è quella di continuare a giocare al Franchi anche durante i lavori" ha affermato il dg Joe Barone. La Nazione analizza le potenziali perdite per la Fiorentina in caso di trasferimento nell'impianto temporaneo.

Diverse sono spese: l'area prefiltraggio dei tifosi, maxischermi e operatori televisivi, sistema illuminazione e telecamere. Inoltre con lo spostamento al Padovani, i ricavi diminuirebbero e non poco. La Fiorentina incassa 14-15 milioni di euro dalle gare e questa cifra al Padovani è destinata a dimezzarsi. Anche i diritti tv diminuiranno di circa 10-14 milioni. Successivamente ci sono problemi legati anche ai tifosi. La maggior parte dei tifosi Viola paga per i settori a basso costo (le curve), mentre al Padovani dovranno essere riposizionati in settori più cari che porterebbe, ovviamente, al prezzo del biglietto o dell'abbonamento. Infine i ricavi da corporate hospitality potrebbero passare dagli attuali cinque milioni a 1,5 milioni.

In totale le perdite stimate sono quindi tra i 25 e i 28 milioni di euro. Per tale ragione il club di Commisso preferirebbe restare al Franchi anche considerando una diminuzione dello spazio. Il sindaco Nardella, però, non fa retromarcia: il progetto Padovani prosegue, tanto che, qualche giorno fa, è stato proprio il primo cittadino a fare un passo in avanti: «Quando la Fiorentina vedrà il progetto, lo gradirà sicuramente».