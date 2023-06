ORSOLINI, Il Fenerbache offre 9 milioni: la richiesta è di 15

FirenzeViola.it

Riccardo Orsolini è uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola, ma come riporta La Gazzetta dello Sport il Fenerbache si è mosso prima ed è arrivato a offrire 9 milioni di euro e uno stipendio poco sotto i 2 milioni al giocatore. In Serie A ci sono diverse squadre interessate: Juventus, Napoli, Lazio e ovviamente anche la Fiorentina. La società rossoblù però non fa sconti e nonostante il suo contratto scada nel 2024, la richiesta è sempre di 13/15 milioni di euro.