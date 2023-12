OLIVERA, Episodi di razzismo in Italia: mi tiravano banane

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Riguardo al tema razzismo nello sport, ha parlato a La Nazione l'ex attaccante di Fiorentina e Cagliari Luìs Olivera: "Purtroppo sono passato anche io per questi episodi, e mio malgrado, devo dire che li ho vissuti solo in Italia".

Perché siamo ancora a commentare episodi del genere?

"Non so darmi una spiegazione, ma posso dire che insulti razzisti li ho ricevuti sempre nell’ambito del calcio, mai fuori dal campo. Credo che stia ai genitori far crescere i figli nel modo corretto".

Ha detto che certi episodi li ha vissuti solo in Italia, come mai?

"Credo che in Italia le persone abbiano troppa libertà di fare questo. Non ci sono punizioni adeguate...Mi è capitato soprattutto quando giocavo a Cagliari, ma anche quando ho giocato nel Muravera e sfidavamo la Torres. Era una gara sentita dal pubblico, che mi lanciava banane in campo e mi faceva il verso della scimmia. Io rimanevo indifferente e li zittivo quando facevo gol ma capisco che non sia facile".

Duncan ha denunciato questi episodi anche tra colleghi, lei ha mai ricevuto insulti da altri calciatori?

"Assolutamente no. Se fosse vero sarebbe vergognoso, e nel caso le società dovrebbero intervenire prendendo provvedimenti seri"

Vuole lanciare un appello?

"Siamo tutti uguali. Soprattutto nello sport, che serve a unire, non a dividere".