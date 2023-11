NICO, Vale la pena ingabbiare il tuo top per Ikone?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nico Gonzalez al momento è il giocatore più forte della fiorentina e delle sette reti messe a referto finora, sei - escludendo il rigore trasformato contro il Rapid Vienna - sono arrivate dalla zona di destra dell’attacco. Contro la Lazio, come scrive La Nazione, è stato impiegato invece a sinistra per dar spazio a Ikone ma l’esperimento non sembra essersi poi rivelato poi così congeniale.

Non è una posizione nuova per lui, dato che in Argentina la presenza di Messi a destra impone uno spostamento sull’altra corsia, ma a Firenze è diverso e quindi sorge un interrogativo banale: vale la pena ‘ingabbiare’ il tuo miglior giocatore per mettere nella sua posizione Ikone? Seppur i numeri direbbero di no i due al momento sono la coppia di esterni più forte di cui dispone la Fiorentina e che quindi deve giocare, perciò bisognerà che il francese - che non ama giocare a sinistra come ammesso dallo stesso Italiano alla vigilia della partita contro il Cucaricki - faccia buon viso a cattiva sorte e si adatti a questo "nuovo ruolo".