MOVIOLA, Per Marinelli una serata di scelte giuste

Fonte: Corriere dello Sport-Stadio

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Marinelli, osservato a Firenze direttamente da Rocchi, è riuscito a mantenere con coerenza il suo metro dimostrando sicurezza anche negli episodi chiave. Nel primo tempo nell’area di rigore della Cremonese ci sono due situazioni che Marinelli interpreta in maniera corretta. Al 28’ dopo un colpo di tacco di Cabral il pallone, diretto verso la porta, colpisce il braccio di Lochoshvili e finisce sul fondo. L’arbitro concede l’angolo e fa bene: il tocco non è punibile perché il braccio del difendente, in caduta, stava andando in appoggio sul terreno di gioco con un movimento congruo. Il var Mazzoleni avvalla la decisione presa in campo. Anche al 39’ Marinelli non ha dubbi: con sicurezza ammonisce Dodo per simulazione ed è giusto perché Ferrari non lo tocca. L’altra ammonizione della prima frazione l’aveva ricevuta Ghiglione per un intervento in ritardo su Gonzalez. Poi nel secondo tempo sono corretti i cartellini gialli per Igor e per Sernicola. L’intervento di Terracciano, nella propria area, su Pickel vale un silent check, ma il portiere prima dell’avversario tocca il pallone: non c’è fallo.