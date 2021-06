MILENKOVIC, Primo della lista di Allegri per la difesa

Nikola Milenkovic è il primo nome sul taccuino di Max Allegri. Giovane, poco costoso e già pronto per la A, ha il contratto in scadenza nel 2022, e conta 4 stagioni in Serie A con la maglia della Fiorentina. Milenkovic potrebbe arrivare per una decina di milioni, venderlo ora - scrive La Gazzetta dello Sport - per la Fiorentina è l’unico modo per incassare qualcosa, visto che da gennaio il serbo potrà accasarsi gratis con chi vuole. Il neo allenatore viola Rino Gattuso proverà a convincerlo a restare, in caso di fumata nera partirà l’offensiva del club bianconero, che offrirebbe al ragazzo la possibilità di giocare in Champions League.