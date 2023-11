MILENKOVIC, Possibile assalto della Roma a gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino della Roma. Smalling finora praticamente non c’è mai stato e Ndicka a fine dicembre saluterà tutti per un mese, se non anche qualcosa in più, vista la sua presenza in Coppa d’Africa. Adesso, quindi, si tratta di correre ai ripari e tra i nomi che da tempo sono sul taccuino del general manager Tiago Pinto c’è proprio quello di Nikola Milenkovic, il gigante serbo della Fiorentina, uno che la Roma monitora da tempo. La Fiorentina chiede tanti soldi, circa 20 milioni di euro. E chissà se vorrà mai darlo ad una diretta competitor.

Il giocatore a Trigoria piace (e anche da tempo), seppur prenderlo non sarà ovviamente facile. Ma la Roma vuole provarci per risolvere un problema e dare l’assalto definitivo alla Champions. Certo, Milenkovic ha già un ingaggio da superstar (3,3 milioni di euro, è il più pagato in assoluto della rosa a disposizione di Italiano), il che non aiuta, è ovvio. Ma cedendo Smalling (3,5 milioni più bonus) altrove il monte-ingaggi non cambierebbe in funzione del financial fair play. Il discorso, però, se appare difficile per gennaio, magari potrebbe decollare davvero a giugno, soprattutto nel caso in cui la Roma dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.