MAXIME, Serve una crescita. Duncan con un piglio diverso

Il centrocampo della Fiorentina sembra stia andando in una nuova direzione, con meno palleggio e più verticalizzazione. Così, scrive La Nazione, Arthur è il faro della mediana ma alle volte ha anche bisogno di rifiatare. In tal senso occorre una rapida crescita di Maxime Lopez, perché In quella posizione un sei in pagella non basta.

In questo nuovo modo di gestire la palla è salito in cattedra Alfred Duncan, che ha iniziato questa stagione con un piglio completamente diverso, grazie anche al lavoro di Italiano. Chi invece necessita di risalire nella gerarchia è Mandragora, chiosa il quotidiano.