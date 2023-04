LECH&CREMO, Ultimi pacchetti disponibili per le coppe

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La promozione "Una poltrona per due", che prevede un pacchetto per le partite di coppa contro Cremonese e Lech Poznan sta andando a ruba. Come riporta La Nazione, l'iniziativa prevede 10.000 pack e al momento stanno andando a ruba gli ultimi. L'acquisto di tale pacchetto permette di avere diritto di prelazione nelle ipotetiche partite successive di Conference League. L'offerta termina domani alle 15.