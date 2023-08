LADY CEROFOLINI, Firenze è casa, a presto grulli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Attraverso un commovente post su Instagram, Lady Cerofolini (Giulia Bilotti) ha detto addio a Firenze. Tutto fatto per il trasferimento al Frosinone del portiere. Questo quanto scritto: "Che dire… penso sia veramente impossibile descrivere 6 anni in un post senza tralasciare i mille dettagli e cambiamenti che abbiamo vissuto… Firenze ci ha visto nascere e crescere come coppia, ci ha visto andar via per poco sapendo che era un solo arrivederci e ci ha riaccolto ogni volta a braccia aperte.. ha visto nascere forte la tua passione per questo sport e ha visto crescere le mie paure per tutti i cambiamenti che avremmo affrontato… ha visto creare il nostro rapporto da zero, da ragazzini… e ha visto nascere la nostra famiglia, forte e unita… Firenze per noi è casa, è tranquillità, è radici che abbiamo piantato passo dopo passo.. e non è semplice sradicare delle radici così forti… forse non lo sarà mai… inizierà un nuovo percorso, nuove conoscenze, nuova casa, nuova vita, ma in qualsiasi parte del mondo noi andremo, sicuramente Firenze sarà nel nostro cuore per sempre… ed ora basta perché sennò quella brutta lacrimuccia oggi scende anche a me.. Buona fortuna a noi e che abbia inizio questa nuova avventura.. A presto grulli".