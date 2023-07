LA NAZIONE, Settimana decisiva per Dia e Parisi

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come riportato da La Nazione tre giorni e poi inizierà ufficialmente la nuova stagione. Mercoledi il raduno, dove come noto mancheranno i nazionali, ma che al momento vedrà come volto nuovo il solo Sabiri. A ora. Gli uomini mercato viola sono a lavoro per creare la 'nuova' squadra da mettere a disposizione di Italiano. Se da una parte le manovre in uscita sono vincolate alle offerte e alle scelte personali, dall'altra il fronte arrivi pare il più caldo.

O meglio, quello che potrebbe regalare i primi innesti. Si prova a stringere i tempi e la concorrenza della Juventus per Fabiano Parisi, L'offerta viola pare ritenuta bassa (12 milioni) dall'Empoli, ma le parti sono d'accordo nel risentirsi a breve. A meno che i bianconeri rompano anchessi gli indugi. La Fiorentina resta vigile su Dia: servono 25 milioni e la voglia di puntare su di lui. Dipende tutto dai viola.