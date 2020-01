LA NAZIONE, Area stadio Juve non meno costosa

La Nazione ripropone un passaggio della conferenza di Rocco Commisso andata in scena ieri al Franchi: "Alla Juve 35 ettari sono costati 25 milioni - le parole del presidente viola -, qui se ne chiedono 22 per 14,8: il doppio". In realtà però l'area edificabile è identica, e la stima per quanto riguarda i bianconeri è stata fatta per ottenere il diritto di superficie per 99 anni, e non l'acquisto. Tra l'altro una stima operata dalla stessa società incaricata dal Comune di Firenze per la Mercafir.