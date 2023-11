KIWIOR, Piace anche al Milan ma l'Arsenal non lo presta

FirenzeViola.it

Dopo i tanti infortuni in casa Milan, soprattutto nel reparto difensivo, la dirigenza non andrà sul mercato degli svicolati, poiché ritiene che non vi siano profili utili oltre al fatto che non sarebbero pronti per giocare subito. Non è da escludere che i rossoneri possano bussare alla porta del Chelsea, come già fatto in estate per Pulisic e Loftus-Cheek. Nei blues c’è il profilo di Benoit Badiashile che potrebbe interessare. Appare complicato che l’Arsenal possa prestare Kiwior, obiettivo anche della Fiorentina, che è la prima alternativa difensiva di Arteta. Lo riporta Tuttosport.