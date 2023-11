KAYODE, Recupero record. E adesso Spalletti ci pensa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il volto più bello di questo inizio di stagione della Fiorentina è stato senza dubbio quello di Michael Kayode. In pochi mesi, scrive il Corriere Fiorentino, il diciannovenne ha ribaltato il suo mondo e stravolto tutte le gerarchie viola, non a caso la società ha deciso di premere prepotentemente il piede sul pedale dell'acceleratore per il rinnovo di contratto, assicurandosi le prestazioni del ragazzo almeno fino al 2028 e portando il suo stipendio da 30mila euro a (circa) 350mila.

Vederlo uscire in lacrime ha rappresentato un colpo al cuore per tutti, ma diagnosi dopo l’infortunio subito contro il Cucaricki ha fatto tirare un sospiro di sollievo, con uno stop che alla fine si è ridotto a circa 15/20 giorni. Kayode però, come sulla fascia destra, ama andare di fretta: il recupero procede al meglio e potrebbe già essere disponibile la settimana prossima contro il Bologna. Ma le belle notizie per lui non sono finite qui.

Voci (forti) da Coverciano dicono che il c.t. dell’Italia Luciano Spalletti sia seriamente intenzionato a convocarlo per gli impegni contro Macedonia e Ucraina, dovendo anche far fronte all’assenza per squalifica di Di Lorenzo. Sarebbe l’ennesimo bel capitolo di una storia che, seppur sia appena iniziata, sto già regalando gioie a tutti.