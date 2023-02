JUVE, Pericolo cross da parte della Fiorentina. In media...

All’Allianz Stadium arriva una Fiorentina in difficoltà, che sta rendendo al di sotto delle aspettative. Come se non bastasse, nella maggior parte delle sfide contro la Juventus, Italiano ha tatticamente faticato parecchio contro Allegri (lo scorso anno è riuscito a batterlo una sola volta su 4, segnando due gol). Il palleggio della squadra viola ha spesso abbassato la difesa bianconera ed è molto probabilmente lo scenario che ci dobbiamo aspettare anche oggi. La Viola, inoltre, ha il classico vizio del cross: la media è di 23 a partita, con Biraghi che è uno dei migliori crossatori della massima serie La Fiorentina dovrà essere perfetta nell’aggressione immediata una volta persa palla, specie per quanto riguarda la prima liea di pressing. Occhio ai velocisti bianconeri, come Kostic e Rabiot, che in ripartenza possono fare male. Questo quanto scrive Tuttosport.