JOVIC, Punta o trequartista, il risultato è lo stesso

Nelle sue pagine odierne La Nazione fa un punto sui flop di questa prima parte di stagione. Tra questi il primo nome in esame è Luka Jovic, che doveva essere il colpo offensivo della Fiorentina che doveva far dimenticare Vlahovic, ma al momento non è riuscito. Il bottino è magrissimo, solo 3 gol in campionato e 4 in Conference League, nonostante Italiano lo abbia provato ovunque, ma con scarsi risultati.