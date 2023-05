JOVIC, Oggi altra chance: si gioca anche il suo futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra, oltre che sull'importanza della sfida del Maradona, anche sulla chance che avrà Jovic questa sera. In virtù dell'assenza di Arthur Cabral, per il serbo sarà un'occasione unica di mettersi in mostra e dare continuità alla buona prova fatta con la Sampdoria. Storia in salita quella di Jovic da quando è arrivato a Firenze, l’estate scorsa, fatta di poche luci e molte ombre, ma che non per questo pare destinata a terminare. Come da accordi con il calciatore, e con lo stesso Real Madrid, la complessa formula che ha portato l’attaccante in viola copre due stagioni, e anche da quanto trapela dall’entourage l’intenzione di provare a rilanciarsi dalle parti del Franchi anche il prossimo anno non è cambiata. Il problema, semmai, è che fino a questo momento il rendimento di Jovic è stato altalenante.