JOVIC, Il Galatasaray chiama: futuro in bilico

Come scritto da La Nazione la Fiorentina continua a considerare Jovic un elemento da riproporre e sfruttare anche la prossima stagione. Dunque l’intoccabile Jovic potrebbe così essere uomo-mercato. Il manager del giocatore, Ramadani, in qualche modo potrebbe essere a lavoro in questa direzione e le fotografie di uno Jovic lontano da Firenze già a luglio, hanno appena offerto di scenari.Dal Milan al Galatasaray, le certezze sulla «non partenza» di Jovic hanno iniziato a vacillare. Già a gennaio, nell’ultima settimana delle trattative d’inverno, Jovic fu a un passo dal trasferimento in Turchia.

Il discorso Galatasaray potrebbe tornare d’attualità adesso. Il Gala è pronto a mettere da subito 8 milioni sul piatto della Fiorentina e portarsi a casa il giocatore. Il Galatasaray, dunque, ma che Jovic posa concretamente diventare un uomo-mercato (in uscita) lo conferma anche il contatto che Ramadani ha tentato di aprire con il Milan per realizzare un cambio di maglia fra Rebic (in direzione di un ritorno a Firenze) e Jovic (in direzione rossonera). La soluzione però non ha raccolto consensi e, almeno per adesso, è stata rimessa in congelatore.