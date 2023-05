ITALIANO, Vuole fare un regalo straordinario a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'edizione odierna de' La Nazione è presente un articolo sulla partita di questa sera tra Basilea e Fiorentina. Il tecnico viola Vincenzo Italiano rassicura sulle condizioni di Cabral: "Sta bene, non ha più problemi ed averlo con noi mi regala ottime sensazioni". L'allenatore della Fiorentina prosegue parlando dell'atteggiamento che dovranno mettere in campo stasera: "Dovremo forzare subito per far gol. Dovremo essere bravi e cattivi in un primo momento. Inoltre non dovremo concedere ripartenze che nelle mani del Basilea sono pericolose". Inoltre Italiano ribadisce il fatto che questa stagione, con una finale di Coppa Italia da giocare, è stata bellissima, ma cercheranno di dare il massimo anche stasera per arrivare anche in finale di Conference League. Il tecnico finisce ringraziando i tifosi "Averli qui con noi ci darà la carica e per noi sarà una responsabilità in più. Ma se resteremo uniti regaleremo a tutti qualcosa di straordinario". Insieme alla squadra sono volati a Basilea anche Rocco Commisso e Joe Barone per dare un segnale importante di vicinanza alla squadra per una partita che potrebbe valere una stagione.