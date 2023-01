ITALIANO, Sua filosofia impressa nella testa dei giocatori

La Nazione si sofferma sugli aspetti positivi che la gara con il Monza ha lasciato a Italiano a al suo staff. Il tecnico ex Spezia non fa sconti nella scelta dei titolari. La filosofia del "gioca chi si è allenato meglio" è una regola scolpita sui muri dello spogliatoio e ormai anche nella testa dei calciatori. Proprio da questo passano le scelte di Martinez Quarta, che sembra rinato. L'argentino non sbaglia nulla e si dimostra un centrale difensivo di ottimo livello. Lo stesso discorso vale per Bianco, che gioca con tranquillità e qualità. D'altro canto si sono evidenziati ancora una volta alcuni limiti, come ad esempio quello di saper leggere i cambi a partita in corso e il vistoso calo avuto nella ripresa, dopo un primo tempo dominato.