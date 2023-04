ITALIANO, Il tecnico ora non vuole smettere di sognare

FirenzeViola.it

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio da ieri è stato scolpito anche il nome di Vincenzo Italiano al fianco di quello di Luis Carniglia, l’unico tecnico della storia della Fiorentina capace di centrare nove vittorie di fila nella quasi centenaria storia del club. Allora correva la stagione 1959-’60 e la Viola, in una fase della sua epopea a metà tra il primo e il secondo scudetto, sognava in grande. Proprio come, dopo il successo di Cremona, stanno facendo anche Biraghi e compagni. Quello che è maturato allo Zini resta però il successo più bello. E non solo per l’alta posta in palio e la tensione che ha accompagnato la preparazione della partita (specie nella testa del tecnico). Il vero motivo è perché quella in riva al Po è stata un’affermazione convinta, mai in discussione e nella quale la Fiorentina ha confermato tutti i pregi dell’ultimo periodo. Logico, dunque, che Italiano possa ritenersi più che soddisfatto di aver proseguito il suo aprile con l’ennesimo passo giusto: "La nostra testa è già proiettata alla gara di ritorno: ci teniamo stretto questo doppio vantaggio ma quello di Cremona è stato solo il primo round. Vogliamo continuare a sognare, due mesi fa nessuno si aspettava questo rendimento".