INFORTUNATI, Dodò corre. Kayode punta il Milan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Pausa nazionali e tempo di recuperare gli infortunati anche in casa Fiorentina: Repubblica Firenze fa il punto sugli indisponibili di casa viola, partendo da Lucas Beltran e Michael Kayode, i più vicini al rientro. L'argentino, out per un colpo all'anca subito contro la Juventus, è rimasto fuori dalle convocazioni dell'Argentina e potrà quindi recuperare con tranquillità dai postumi della botta; anche per il classe 2004, ai box da due settimane per una distorsione alla caviglia accusata contro il Cukaricki, non ci sono grossi problemi. Entrambi puntano ad essere al 100% per la sfida del 25 a San Siro contro il Milan.

Capitolo lungodegenti: nessuna nuova su Gaetano Castrovilli, che continua ad allenarsi a parte per smaltire l'ennesimo infortunio al ginocchio. Problemi al ginocchio anche per Dodò, fuori da inizio settembre per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: la bella notizia per i tifosi viola è arrivata ieri dai social del brasiliano, che su Instagram ha postato un video della sua prima corsa post-infortunio.