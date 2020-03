Il Napoli è alla ricerca di un difensore di livello per sostituire Kalidou Koilibaly, che in estate potrebbe lasciare il club azzurro per approdare al PSG. Come si legge sulle pagine de Il Mattino fra i primi nomi monitorati dai partenopei c'è quello di Nikola Milenkovic, classe '97 della Fiorentina: il centrale serbo - si legge - viene valutato circa 35 milioni di euro.