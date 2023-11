IL COMMENTO, Restyling Franchi fuori da ogni logica

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne del Corriere dello Sport è possibile leggere questa mattina un editoriale di Alberto Polverosi, il quale ha commentato la vicenda che riguarda il restyling del Franchi: “Spiegare quello che sta per capitare al Franchi è un’impresa fuori da ogni logica. Proviamoci, in sintesi: i soldi per ristrutturare lo stadio ci sono, ma bastano soltanto per ritoccare qua e là e ricoprire soltanto una curva, la Fiesole. Il resto del Franchi verrà riscoperto se, e solo se, arriveranno altri stanziamenti. Sennò quello che era già un progetto sbagliato diventerà una specie di ecomostro, con un cappellaccio da una parte e con la pioggia che scenderà, ahinoi copiosa come si è vista di recente nella nostra regione, sulla testa degli spettatori della Maratona e della curva Ferrovia”.

Aggiungendo poi che: “Tutto questo nasce dalla follia iniziale, dal no del sovrintendente, del ministero e dei tecnici alla proposta di Commisso di rifare lo stadio Franchi con i suoi soldi” e ancora: “Ogni tappa che si aggiunge a questa storia è di dirompente follia. Uno stadio con un coperchio a metà, la tribuna centrale coperta con una tettoia di cento anni fa, una curva coperta con un cappellaccio moderno, il resto dello stadio scoperto. Ma siamo impazziti?! Senza poi sapere ancora oggi dove andrà a giocare la Fiorentina quando ci saranno i lavori…A marzo la Fiorentina dovrà indicare alla Lega dove giocherà nella prossima stagione. Marzo, fra quattro mesi, non fra quattro anni. Infine, conclude in maniera sarcastica Polverosi: “Ultima domanda: se viene coperta la curva Fiesole e resta scoperta la Maratona, i biglietti della curva costeranno più di quelli della Maratona? Firenze, il Franchi, le comiche, dove però non ride nessuno”.