IL COMMENTO, Malizia e solidità regalano 3 punti pesanti

© foto di www.imagephotoagency.it

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è possibile leggere un editoriale di Ernesto Poesio sulla vittoria della Fiorentina sul campo del Monza. Questo il suo pensiero: "Alla Fiorentina basta un gol di Beltran al 7' su una disattenzione avversaria per portarsi al quarto posto in piena zona Champions. Un regalo di Natale pesante per una squadra che, in virtù di quanto visto nelle ultime gare, sembra aver abbandonato la velleità del gioco spettacolo e badare più alla sostanza. Dopo una partita bruttina, con malizia e solidità i viola sono riusciti a portare in fondo la vittoria senza neanche soffrire più di tanto.

Altra nota positiva il gol di Beltran che, nonostante sia stato di rapina, è importante per la crescita dell'argentino. Le buone notizie, però, non sono arrivate solo dal campo, con Barone che ieri ha chiuso ufficialmente al progetto Superlega. I viola aspirano sì ad entrare nel club dei grandi, ma senza scorciatoie".