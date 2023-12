IL COMMENTO, Era proprio necessario far giocare Nico?

FirenzeViola.it

Questa mattina su La Repubblica (Firenze) è possibile leggere un editoriale di Giuseppe Calabrese riguardo la partita di ieri, che si apre con una domanda: "Era proprio necessario far giocare Nico Gonzalez? Rischiare tanto in una partita che la Fiorentina poteva gestire anche senza di lui? I Dubbi restano, insieme all'infortunio che terrà l'argentino lontano dai campi almeno per un mese, sperando che gli esami non diano esiti ben peggiori, il che sarebbe ancora peggio. La Fiorentina ha fatto il suo dovere e ha chiuso in testa il proprio girone, dimostrando di avere la forza di non mollare, una componente fondamentale se si vuole arrivare in fondo al torneo. In campionato i Viola possono continuare a dire la loro e a dirlo è in primis la classifica.

Senza Nico però le certezze vengono meno, ma ormai è andata così e alla Fiorentina non resta che pensare positivo e guardare avanti, che poi il gol arriva sempre. A proposito i gol, complimenti a Ranieri: dicevano che non era adatto ma poi la storia ha preso un'altra piega e oggi è uno dei giocatori più interessanti di una squadra che sogna in grande e che da oggi dovrà continuare a farlo pur senza il proprio giocatore più forte".