TUTTOSPORT, Una notte per avvicinarsi alle prime

FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Anche l'edizione odierna di Tuttosport si concentra sulla sfida in programma questa sera tra Fiorentina-Atalanta. Come spiega il quotidiano, sono sette i punti che la separano dalla Dea, ma l’ambizione è la stessa: avvicinarsi alle prime della classe in campionato. La speranza della Fiorentina è quella di centrare il sesto successo nelle ultime sette giornate di Serie A. Una delle armi vincenti della Fiorentina nell’ultimo periodo (11 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 13 partite nelle tre competizioni) è la fase difensiva, con appena tre gol incassati in campionato negli ultimi due mesi (contro Empoli, Milan, Spezia). C’è voglia di fare muro anche contro l’Atalanta, senza mai dimenticare la qualità in fase offensiva, con protagonisti rilanciati come Gonzalez.