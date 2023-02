TUTTOSPORT, Ora la Viola formato Europa anche in Italia

Dopo la grande vittoria per 0-4 contro il Braga, Vincenzo italiano chiede continuità. Già dalla giornata di ieri, come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il lavoro incentrato nel preparare il derby toscano di domani contro l'Empoli. L'obiettivo viola è quello di sfruttare l'onda lunga degli exploit di Luka Jovic, capocannoniere della Conference League con 6 gol in 9 gare. Tra l'altro, l'attaccante serbo, in campionato, non segna dal 9 novembre contro la Salernitana. Servirà interrompere questo digiuno e anche quello che vede la Fiorentina solo una volta vittoriosa in Serie A in questo 2023. Con la speranza che la vittoria di Braga abbia lasciato i presupposti per confermarsi anche in Italia.