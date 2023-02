TUTTOSPORT, Obiettivo trasformare fischi in applausi

Trasformare i fischi in applausi, sull’onda dell’entusiasmo del poker portoghese sul palcoscenico europeo. La missione della Fiorentina è chiara: tornare a vincere in serie A oggi pomeriggio al Franchi contro l'Empoli e far dimenticare ai tifosi le ultime sconfitte interne in campionato incassate contro Torino e Bologna che avevano portato alla contestazione generale. Il successo in casa in serie A manca dallo scorso 7 gennaio contro il Sassuolo e adesso servirebbe una viola concreta e determinata come quella di Braga. Questo quanto scrive questa mattina Tuttosport.