TUTTOSPORT, Gonzalez più Barak, Fiorentina da sballo

Come tutto il popolo viola, anche Vincenzo Italiano aveva un sogno che si è avverato. Due finali in una stagione, come nel 1961, la Fiorentina le ha ottenute dando tutto. Ciò si legge nell’edizione odierna di Tuttosport, parlando di una sfida in cui il tecnico viola ha schierato i fedelissimi. Evanescente Cabral, squadra lenta e contratta all’inizio, mai pericolosa. Poi la sblocca Gonzalez, che raddoppia dopo il momentaneo pareggio di Amdouni. Nei supplementari la Fiorentina ci ha messo l’anima, fermata solo momentaneamente per i soccorsi al tifoso sugli spalti. Quando la gara riprende, i viola sono premiati dalla rete di Barak ed esplode la festa, che porta la decima vittoria in Conference League, la più bella. E ora la finale.