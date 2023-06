TUTTOSPORT, Cairo querela Commisso: il comunicato

FirenzeViola.it

Come riporta Tuttosport nella sua edizione odierna il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo avere chiesto alla Federcalcio l’autorizzazione, trattandosi di una querelle tra tesserati, ha scelto di adire le vie legali verso Rocco Commisso, così come aveva fatto lo stesso Presidente della Fiorentina nel gennaio dell’anno scorso, quando su un giornale del gruppo di Cairo erano state usate espressioni da lui ritenute allusive e offensive. Ieri è arrivata la controquerela, motivata in un comunicato: "Urbano Cairo, anche in veste di amministratore di RCS, ha querelato Rocco Commisso il quale, a più riprese, lo ha accusato di essere l’ispiratore di una fantomatica campagna denigratoria condotta dalle testate del suo gruppo editoriale contro la Fiorentina. L’accusa, oltre ad essere totalmente inventata, suona paradossale per chi, come Cairo, aveva accolto con favore e simpatia l’ingresso di Commisso nel calcio italiano. La pervicacia dimostrata da Commisso nel portare avanti un’accusa così infamante non ha lasciato altra scelta al Presidente di RCS, che si è sentito in dovere di difendere la sua onorabilità e il prestigio delle testate ingiustamente attaccate". Alle dichiarazioni di Commisso ha sempre preferito non ribattere Cairo, se non con quell’accenno all’intenzione di riparlarne in tribuna.