TIRRENO, Saponara vicino all'addio. Nei giorni scorsi...

Come scrive l'edizione odierna del Tirreno e come abbiamo scritto ieri su Firenzeviola.it, il rapporto tra Riccardo Saponara e la Fiorentina è destinato ad interrompersi il 30 giugno, giorno in cui il contratto del numero 8 viola scadrà definitivamente. Ci sono stati contatti tra le parti anche nelle scorse settimane, ma non è stata trovata un'intesa per continuare il percorso assieme. Ormai manca solo l'ufficialità, ma Saponara lascierà quasi certamente la Fiorentina.