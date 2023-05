TIRRENO, Nico e i suoi fratelli: quanti marcatori diversi

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de Il Tirreno si concentra sulla fase realizzativa della Fiorentina, che a dispetto di qualche lacuna di troppo in difesa resta l'aspetto migliore della squadra di Italiano. Oltre a Gonzalez, in rete a Salerno, ci sono infatti anche i suoi fratelli del gol che sono - ovviamente - tutti i compagni andati a segno nelle ultime due partite di campionato disputate in appena tre giorni: ben sette oltre a lui, perché gli otto gol realizzati tra Sampdoria (5-0) e Salernitana (3-3) hanno la firma di otto calciatori diversi. Altro motivo che fa parecchio felice il tecnico siciliano adesso che si sta per entrare nelle tre settimane in cui saranno definiti i contorni della stagione: con un massimo fino a trionfale. Decisivo anche quando non è al massimo della forma, decisivo quando le partite contano, decisivo se c'è o non c'è un domani alla partita che la formazione viola sta giocando.