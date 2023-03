TIRRENO, La zona Europa ora non è più un miraggio

FirenzeViola.it

Il cielo è di nuovo viola sopra Firenze. La Fiorentina ottiene il quarto successo di fila in campionato e adesso anche la zona Europa non è più un miraggio. Un filotto così non si vedeva da venti anni e ciò è stato un motivo d'orgoglio per tutti, compreso per il presidente Rocco Commisso, che a fine gara ha ringraziato tutti: giocatori, allenatore e staff. A differenza di non molto tempo fa, quando i gol faticavano ad arrivare, ai viola domenica è bastata una mezza occasione per battere il Lecce. Dalla sconfitta a Torino contro la Juventus, la Fiorentina ha fatto terra bruciata con tutti, vincendo anche contro il Milan in campionato e portandosi ai quarti di finale di Conference. Il migliore in campo di ieri è stato Saponara, è dal suo cross che arriva l'autogol di Gallo. Da quel momento in poi la Fiorentina gestisce il vantaggio e, nonostante i tanti cambi che ci sono stati nella formazione rispetto a quella di giovedì, si porta a casa la vittoria. A riportarlo è l'edizione di oggi de' Il Tirreno.