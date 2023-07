TIRRENO, Igor potrebbe lasciare Firenze. Vale 10-12mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de' Il Tirreno si concentra sul reparto difensivo della Fiorentina. Igor, come confermato dal suo entourage, sarebbe disposto ad abbandonare Firenze per partire da settembre con una nuova esperienza. Nella medesima situazione del brasiliano è anche Quarta, mentre Ranieri dovrà essere valutato da Vincenzo Italiano durante il ritiro e le amichevoli a cavallo tra luglio e agosto. Il ragazzo del vivaio è stato bravo a sfruttare tutte le occasioni che ha avuto la scorsa stagione e adesso può essere considerato un titolare della "nuova" squadra. Anche lui dovrebbe seguire le orme di Biraghi e rinnovare. Il quotidiano afferma che siamo vicinissimi e manca solo l'annuncio.

Ad Igor sono interessate due squadre di Premier League: il Fulham e il Brighton. Commisso chiede 10-12 milioni per il centrale ex Spal e la squadra che glieli saprà garantire sarà la prescelta per portarsi in squadra il difensore.

Quarta invece è più difficile da immaginare lontano da Firenze, anche per le parole dette a ViolaChannel: "Ci prepariamo per

quello che verrà e per confermare quello che abbiamo fatto". Intanto gli uomini di mercato della Fiorentina tengono sotto controllo Rouault del Tolosa, Nikolaou dello Spezia e pure Josip Sutalo della Dinamo Zagabria.