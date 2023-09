TIRRENO, Fulham pronto a spendere 30 mln per Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato da Il Tirreno, adesso che la Fiorentina ha ottenuto la qualificazione in Conference League grazie ad uno strepitoso Nico Gonzalez, lo staff di Rocco Commisso si potrà concentrare sulle ultime operazioni di mercato, una su tutte, su quella che riguarda Sofyan Amrabat. Sul marocchino non c'è solo il Manchester United, ma anche il Fulham che si sarebbe spinto fino alla soglia dei 30 milioni di euro per il cartellino. In caso di addio, il suo sotituto dovrebbe essere Demme, ai margini dei progetti col Napoli . In difesa occhio ad Arthur Theate, difensore belga per cui i viola potrebbero provare a chiudere in prestito oneroso con diritto di riscatto.