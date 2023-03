TIRRENO, Firenze ore 21: stasera, qui, si fa la storia

Firenze, qui si fa la storia e non è un modo di dire, afferma Il Tirreno. La Fiorentina cerca l’ottava vittoria europea in stagione (mai accaduto prima) e di allungare i gol segnati in quest’annata di Europa (23, considerando anche il playoff col Twente), dove ha già registrato il numero più alto di reti segnate in un’unica stagione europea nella sua storia. In una Conference che non sarà l’Europa League e men che mai la Champions, ma cambia poco o nulla: il palcoscenico è importante, il rilievo pure, le difficoltà non secondarie. Essere protagonisti è un merito che prescinde dalla “nobiltà” della competizione, spiega il quotidiano, perché quel merito lo conferiscono i numeri che rimangono negli annali. E allora sì che al Franchi stasera si fa la storia, anche se l'appuntamento vero e proprio è datato 7 giugno 2023, quando Italiano e la squadra viola vorranno essere alla Eden Arena di Praga, sperando di giocarsi la finale della competizione.