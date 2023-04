TIRRENO, Ecco quanto vale vincere la Conference

FirenzeViola.it

L'edizione odierna del Tirreno, si sofferma sul valore non solo sportivo ma anche economico che avrebbe la vittoria della Conference League. La Fiorentina affronterà il Lech Poznan ai quarti di finale, ma la speranza è quella di continuare il percorso fino alla finale, in programma il 7 giugno all'Eden Arena di Praga. Lo scorso anno la Roma, con la vittoria finale, si è intascata circa 20 milioni di euro: la Viola al momento è a circa la metà (9,3 milioni, compresi i vari bonus della Uefa). Superando la pratica polacca, la società gigliata potrebbe così scavalcare i 10 milioni di incasso (2 milioni il passaggio in semifinale, 3 milioni il passaggio alla finale e altri 2 milioni in caso di vittoria del trofeo, oltre agli incassi delle singole partite).