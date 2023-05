REPUBBLICA, "Una coppa d'orgoglio, l'Europa di Italiano"

FirenzeViola.it

Giuseppe Calabrese, dopo la qualificazione della Fiorentina alla finale di Conference League, si esprime così su la Repubblica (Firenze): “Nel 1990 Graziani, nel 2023 Italiano. Questa finale è il suo piccolo capolavoro. E lui ci ha sempre creduto. Anche quando la sua squadra è inciampata, anche dopo la gara di andata con il Basilea. Negli ultimi mesi il tecnico viola è stato capace di raddrizzare il tiro, ha rimesso in discussione le sue convinzioni, ha dato più equilibrio e maggiore consapevolezza alla squadra e ha creato un gruppo dove non tutti sono uguali, ma possono essere tutti ugualmente decisivi. […] E allora alziamoci tutti in piedi e applaudiamo la Fiorentina, che da gennaio in poi è stata capace di far accelerare la sua stagione e proprio nel momento più difficile ha trovato i gol dei suoi campioni. Ieri sera ci ha pensato Gonzalez (più Barak), dopo una mezzoretta un po’ sotto tono l’argentino ha preso in mano la partita. Non solo lui, comunque, sarebbe ingeneroso liquidare così la vittoria. C’è tutta la Fiorentina dentro questo successo. La sua forza, la sua coesione. Anche la sua spregiudicatezza. Doveva andare così”.