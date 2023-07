REPUBBLICA, Pressing alto e tanto ritmo: è il solito Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de La Repubblica si sofferma sull'amichevole di ieri tra Fiorentina e Catanzaro che ha visto trionfare la Viola per 3-0. Italiano ha schierato un 4-2-3-1 e ha portato la sua squadra, come al solito, a fare pressing altissimo sul portatore di palla avversario, fin dalla ripartenza dal basso del portiere o del primo difensore. Non a caso Castrovilli ha ricevuto i complimenti del tecnico per aver chiuso più volte la linea del primo passaggio del Catanzaro.

Un movimento che Italiano sta richiedendo anche in allenamento e che i viola hanno provato a interpretare in ogni situazione di gioco. Nel secondo tempo poi sono arrivate anche le reti di Ikonè, Mandragora e infine di Kokorin.